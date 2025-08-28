Войната в Украйна:

Лукашенко, докато копае картофи: Не искам да управлявам Беларус диктаторски, но засега няма друг вариант

28 август 2025, 14:00 часа 438 прочитания 0 коментара
Беларуският президент Александър Лукашенко оправда диктаторския си стил на управление на 28 август 2025 г. - 31 години след като встъпи в длъжност. Днес той е най-дълго управлявалият европейски лидер.  На среща, посветена на отглеждането на картофи, Лукашенко заяви, че не би искал да управлява страната "по авторитарен, диктаторски начин, но засега няма друга възможност", цитира думите му беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Той неведнъж е коментирал темата. През януари тази година Лукашенко обяви: "Да имаш диктатура като тази в Беларус, е по-добре, отколкото да имаш демокрация като тази в Украйна".

Картофеният диктатор

Днес диктаторът призова за активно участие на търговските вериги в организирането на съхранението и последващата продажба на картофи по време на работно посещение в Могилевска област.

В Беларус картофи се отглеждат предимно от фермери и от населението, а в по-малка степен - от селскостопански организации. Фермерите обаче разполагат с по-малки площи за отглеждане на картофи, но добивът е по-висок благодарение на стриктното спазване на технологичния процес. След проблемите с наличността на картофи в търговията през тази пролет беше взето решение за по-нататъшно увеличаване на площите, засети с тази култура, предава контролираната от държавата информационна агенция БелТа.

В сайта на агенцията днес присъстват новини, според които Лукашенко е отчел добрата работа на фермерите тази година, обещал им е подкрепа и е уверил, че няма картофена криза.

