Не са се разбрали за митата: Японски пратеник отложи визитата си в САЩ

Водещият търговски преговарящ на Япония внезапно отмени пътуване до Вашингтон, целящо да публикува съвместно изявление относно споразумението за тарифите с администрацията на Тръмп, след като висш говорител на правителството призова американската страна да ускори прилагането на споразумението, предава ABC News. Търговският пратеник Рьосей Аказава трябваше да замине от Токио за Вашингтон в четвъртък за 10-ия кръг от преговори, следвайки споразумението, обявено на 22 юли.

Не са се разбрали все още

Но главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши каза пред репортери, че някои подробности изискват допълнителни консултации, така че пътуването беше отложено.

През юли двете страни се споразумяха за 15% мито върху вноса на повечето японски стоки, считано от 1 август, в сравнение с по-ранна ставка от 25%, обявена от президента Доналд Тръмп като така наречените „реципрочни мита“ за основния съюзник на САЩ. Японски представители откриха дни по-късно, че предварителното споразумение ще добави 15% мито към другите мита и възразиха. Длъжностни лица във Вашингтон признаха грешката и се съгласиха да спазват споразумението за 15% мито и да възстановят всички надплатени вносни мита. Досега това не се е случило.ОЩЕ: Спорът за митата: САЩ отчитат "много добър" диалог с Китай

За какво настоява Япония?

„Ще поискаме настоятелно от Съединените щати да изменят президентската си заповед, за да коригират реципрочните тарифи, и да издадат президентска заповед за намаляване на тарифите върху автомобили и авточасти“, каза Хаяши.

В интервю за Fox News по-рано тази седмица, министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник заяви, че Вашингтон е готов да финализира сделката, в която Япония също така обеща да инвестира до 550 милиарда долара в Съединените щати през следващите години.

Плановете за посещение на Аказава във Вашингтон са нерешени, каза Хаяши по време на ежедневен брифинг, отправяйки пореден тласък към администрацията на Тръмп.

„Япония и Съединените щати потвърдиха важността на искреното и бързо прилагане на споразумението между двете страни“, каза той, добавяйки, че сделката е от съществено значение за икономическата сигурност и на двете страни. ОЩЕ: Финансовият министър на САЩ обясни защо Тръмп удря с мита