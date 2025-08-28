Еди Рама каза кога ще обяви новото си правителство

Министър-председателят на Албания Еди Рама ще обяви състава на новото си правителство на 11 септември, съобщи „Албениън дейли нюз“, цитирана от БТА.

„Топ ченъл“ информира, че новите министри ще имат висок професионален профил, за да завършат процеса на евроинтеграцията.

Според източници в състава на кабинета няма да има хора, които в момента са разследвани от Специализираната прокуратура за борба с корупцията.

„Газета експрес“ коментира, че с решението си Рама скъсва с традицията да обявява правителството си преди конституирането на новия парламент и ще го направи в първия ден след полагането на клетва от депутатите.

Социалистическата партия спечели изборите на 11 май с 52,15 процента от гласовете и това ще позволи на Рама да състави четвърто поред правителство.