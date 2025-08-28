Размяната на земя изглежда е на масата: Фанатизмът на Тръмп за мир в Украйна

Малко след срещата си с руския диктатор Владимир Путин в Москва на 6 август, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф съобщи важна новина на Доналд Тръмп: Руският президент е готов да предложи значителни териториални отстъпки, за да сложи край на войната си в Украйна. След като Уиткоф прочете текста на речта си пред американския президент, описан от двама души, запознати с въпроса, Тръмп приветства „големия напредък “ на своя емисар и се съгласи да проведе историческа среща на върха с Путин, което показва, че на масата е размяна на територии, предаде Reuters.

Офертата на Путин

Но дипломатическият опит скоро се превърна в объркване. В разговор на 7 август с няколко европейски лидери, Уиткоф е посочил, че Путин е готов да се изтегли от украинските региони Запорожие и Херсон в замяна на това Киев да отстъпи Донецк и Луганск, според източник, запознат с разговора.

Предложението стресна много от участниците в разговора, тъй като се отклони рязко от собствените им оценки за позицията на Путин, казаха четирима души, запознати с дискусиите, включително американски и европейски служители, пожелали анонимност, за да обсъдят чувствителни въпроси.

Уиткоф сякаш промени версията си на следващия ден. В разговор, свикан от държавния секретар на САЩ Марко Рубио с европейските съветници по националната сигурност, пратеникът заяви, че Путин всъщност не предлага изтегляне от въпросните две територии, според един от източниците.

Вместо това американски служители, посочени в разговора, Путин е сигнализирал за по-малки отстъпки на Вашингтон, включително че няма да изисква от Запада официално да признае Запорожие и Херсон за руски, каза друг американски служител.

Нарушение на стандартния протокол

Уиткоф, магнат с недвижими имоти без опит в дипломацията, наруши стандартния протокол, като отиде на срещата без бележник на Държавния департамент и по този начин остана без запис на точните предложения на Путин, каза източник, запознат с динамиката на вътрешната администрация.

Интервютата с повече от дузина американски и европейски служители изясняват последния натиск на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, който завърши с антикулминационната среща на върха Тръмп-Путин в Аляска на 15 август, на която лидерите размениха топли думи, но не и мирно споразумение. Картината, която се очертава от интервютата, е на американски президент, който желае бързо да предприеме някои външнополитически решения, разчитайки повече на доверени лица и инстинкт, отколкото на традиционните дипломатически канали и съвещателен процес, типичен за повечето предишни администрации.

