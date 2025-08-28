Изгонен от "Герена" засипа с похвали ЦСКА: Те имат класен отбор

ЦСКА започна сезона по изключително слаб начин. „Червените" нямат нито една победа след 5 изиграни двубоя и се намират на предпоследно място в класирането на Първа лига след 3 равенства и 2 загуби. Хаосът е не само на терена, а и в ръководството. Спортният директор Пауло Нога подаде оставка, а на негово място беше назначен Бойко Величков. Не бяха направени достатъчно силни трансфери и това допълнително пък не се харесва на треньора Душан Керкез.

Футболист, играл за Левски, изрази мнението си за ЦСКА

Бившият халф на Левски Илиян Стефанов, който беше освободен от „сините" през юни месец, даде интервю за предаването „Домът на футбола" по DIEMA SPORT. 26-годишният футболист обсъди трансфера си в Славия, слабата форма на отбора и предстоящия двубой с ЦСКА. Според него категорични фаворити в срещата ще бъдат „червените", но това не означава, че неговия тим няма да се бори за успех.

Думите на Илиян Стефанов

"Славия винаги е добър вариант да изненада всеки отбор. ЦСКА се намира в по-лоша серия. Мисля, че имат добър отбор и индивидуалности. Ние не трябва да гледаме тяхната серия от слаби резултати. Това няма да влияе. Те играят добър футбол, създават положение, но не могат да си ги вкарат. Славия ще излезе с респект, с уважение, но ще се бори за победа", каза Стефанов за предстоящия мач срещу ЦСКА.

"В никакъв случай Славия не може да се счита за фаворит. Най-малкото, че бюджетът е по-малък, футболистите по-млади. ЦСКА има класен отбор, който не съумява да реализира потенциала си към този момент. Това мисля, че ще е временно", добави бившия любимец на Мъри относно ЦСКА.

