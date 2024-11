Украйна потвърди за първи сблъсъци със севернокорейци на фронта (ВИДЕО)

Министърът на отбраната на Украйна Рустем Умеров потвърди, че първите сблъсъци между украинските въоръжени сили и севернокорейските войници са станали в района на Курск. Те обаче са били ограничени и "в малък мащаб", каза той за KBS.

⚔️ The first clash between Ukrainian forces and North Korean soldiers has occurred, says Defense Minister Umerov. This marks North Korea's official involvement in the war against Ukraine, though their participation is not yet systematic. #Ukraine #NorthKorea pic.twitter.com/VjyNZQRHvD