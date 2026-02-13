Усетих огромна промяна в тази зала днес: Рюте на Мюнхенската конференция

"Усетих промяната в мисленето в тази зала." Това каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте в речта си днес на откриването на Мюнхенската конференция по сигурността, кометирайки как Европа преминава през "промяна в мисленето" що се отнася до разходите за отбрана и военното сътрудничество. "Години, десетилетия наред САЩ се оплакваха от факта, че Европа не харчи достатъчно за отбрана. Това се е променило", каза той.

Още: Рюте унижи Путин: "Руснаците искат да изглеждат като могъща мечка, но се движат със скоростта на охлюв" (ВИДЕО)

Европа се активизира и поема по-голяма лидерска роля в НАТО, има ясно сближаване на визия и единство, допълни той.

"Европа освен това поема повече отговорност за собствената си защита. И това наистина е огромна промяна", добави Рюте.

Още: Съюзниците на Украйна единни: Обещаха на Киев военна помощ за 35 милиарда долара