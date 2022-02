Украйна: Русия има 48 часа да обясни военната си дейност по границата

„Ние официално приложихме механизма за смекчаване на опасността в съответствие с раздел III от Виенския документ и поискахме от Руската федерация да предостави подробни разяснения относно военните дейности в райони, съседни на територията на Украйна и във временно окупирания Крим“, написа Кулеба в пост в Туитър.

We have officially triggered the risk reduction mechanism in accordance with para. III of the Vienna Document, and requested Russia to provide detailed explanations on military activities in the areas adjacent to the territory of Ukraine and in the temporarily occupied Crimea 1/4