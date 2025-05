Украйна е готова за пълно и безусловно прекратяване на огъня и преки преговори на най-високо равнище, заяви министърът на отбраната Рустем Умеров, който е ръководител на украинската делегация в Истанбул. Той каза, че тристранната среща със САЩ и Турция, която се проведе на 16 май преди разговорите Москва-Киев, е била продуктивна. По думите му, мирът е възможен само ако Русия се ангажира с реални стъпки: 30-дневно прекратяване на огъня, връщане на депортираните украински деца и размяна на военнопленници на принципа "всички за всички".

Без ултиматумите от 2022 г.

Същевременно ръководителят на президентската канцелария на Украйна Андрий Ермак заяви, че Русия иска да направи паралел с преговорите в Истанбул от пролетта на 2022 г., когато всъщност Москва поиска капитулация на страната му малко след като бе започнала пълномащабната инвазия.

"Но единствената връзка с тези преговори е градът - Истанбул. Нищо повече. Всеки опит на Русия да обвърже днешния ден с 2022 г., няма да се получи", заяви Ермак: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин.

На 11 май диктаторът Владимир Путин подхвърли, че новите двустранни преговори ще се основават на проектоспоразумението от Истанбулските протоколи от април 2022 г. През март и юни 2024 г. „Уолстрийт джърнъл“ (WSJ) и „Ню Йорк Таймс“ (NYT) съобщиха, че са получили няколко варианта на проектоспоразумението от Истанбул. Информацията гласеше, че то е изисквало Украйна да се откаже от стремежа си за членство в НАТО и да измени конституцията си, като добави разпоредба за неутралитет - т.е. Киев да не се присъединява към каквито и да било военни съюзи. Проектодоговорът също така е щял да забрани на Украйна да приема чуждестранен военен персонал, инструктори или оръжейни системи.

Русия е поискала тя, Съединените щати, Обединеното кралство, Китай, Франция и Беларус да служат като гаранти за сигурността на споразумението, както и гарантите "да прекратят международните договори и споразумения, несъвместими с постоянния неутралитет на Украйна", включително споразуменията за военна помощ. Русия е поискала от Украйна да ограничи военните си сили до 85 000 войници, 342 танка и 519 артилерийски системи като част от Истанбулските протоколи. Освен това е настояла украинските ракети да бъдат ограничени до 40 км - обсег, който би позволил на руските сили да разполагат системи и оръжия в близост до Украйна, без да се страхуват от удари.

