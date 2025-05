Тръмп иска среща с Путин "веднага щом можем", Турция видя два пътя в преговорите (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да се срещне с руския диктатор Владимир Путин "възможно най-скоро", докато в Истанбул започнаха разговорите между делегациите на Русия и Украйна. Вчера, 15 май, републиканецът заяви, че "нищо няма да се случи, докато аз и Путин не се съберем", но стопанинът на Кремъл отказа поканата на украинския лидер Володимир Зеленски да се срещнат очи в очи в Турция. Затова и Тръмп взе решение да не пътува до южната ни съседка от ОАЕ, където завърши обиколката му в Близкия изток.

Тръмп за среща с Путин: "веднага щом можем"

Относно мирните преговори между Русия и Украйна американският президент каза: "Време е просто да ги проведем. Ще го направим". Той добави, че иска среща с Путин "веднага щом можем да я организираме". Държавният глава на Щатите говори на събитие на Бизнес съвета в Обединените арабски емирства.

След 2-3 седмици светът щял да е едно по-сигурно място, твърди още Тръмп.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че среща между Путин и Тръмп е "необходима" и ще изисква сериозна подготовка - особено за обсъждане на глобални "проблеми" като Украйна. Той допълни, че все още няма конкретни предложения за съживяване на връзките между Русия и НАТО, което според него е невъзможно, защото Алиансът бил "във война" с Русия.

Реакции от срещата Украйна-САЩ в Турция

В същото време в двореца Долмабахче се проведе тристранна среща между САЩ, Украйна и Турция. До държавния секретар Марко Рубио бе седнал пратеникът на Доналд Тръмп за Украйна генерал Кийт Келог. Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха, както и Андрий Ермак - ръководител на президентската канцелария на Зеленски, водеха делегацията на Украйна. Турският външен министър Хакан Фидан бе домакин: Киев игнорира ултиматума на руската делегация в Истанбул (ВИДЕА).

"Преговорите в Истанбул предлагат два пътя - единият води до мир, а другият - до още по-голямо разрушение. Тези дискусии могат да проправят пътя за бъдеща среща между лидерите. Това е първата среща на високо равнище между Русия и Украйна от 2022 г. насам и Турция остава ангажирана с усилията за постигане на мир", заяви Фидан.

Говорителката на Марко Рубио Тами Брус заяви, че трите делегации са обсъдили важността на търсенето на мирен край на войната. Държавният секретар е повторил позицията на САЩ, че "убийствата трябва да спрат".

Вече е приключила и срещата между официалния представител на Държавния департамент на САЩ Майкъл Антон и руския официален представител Владимир Медински, който ръководи делегацията на Москва: Мирни преговори: Путин пуска филма от 2022 без промяна в сценария, подготвил е публиката си за провал (ОБЗОР-ВИДЕО).

Украйна е готова за пълно и безусловно прекратяване на огъня и преки преговори на най-високо равнище, заяви министърът на отбраната Рустем Умеров, който е ръководител на украинската делегация в Истанбул. Той заяви, че тристранната среща със САЩ и Турция е била продуктивна.

Мирът е възможен само ако Русия се ангажира с реални стъпки: 30-дневно прекратяване на огъня, връщане на депортираните украински деца и размяна на военнопленници на принципа "всички за всички", заяви той.

Ръководителят на президентската канцелария на Украйна Андрий Ермак заяви, че Русия иска да направи паралел с преговорите в Истанбул от пролетта на 2022 г., когато всъщност Москва поиска капитулация на страната му. "Но единствената връзка с тези преговори е градът - Истанбул. Нищо повече. Всеки опит на Русия да обвърже днешния ден с 2022 г., няма да се получи", заяви Ермак: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин.

Киър Стармър обвини Путин

След като вчера мирните преговори между Украйна и Русия не успяха да се осъществят, двете делегации започнаха срещата си днес по обяд. Междувременно британският премиер Киър Стармър говори от Албания, където е на среща на Европейската политическа общност заедно със Зеленски, а там е и българският премиер Росен Желязков. Стармър заяви, че това, което "видяхме вчера и през нощта, е още едно доказателство, че Путин няма сериозни намерения за мир", цитиран от BBC.

