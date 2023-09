Украйна се закани: Ще има повече дронове и по-малко руски военни кораби

„Ще има повече дронове, повече атаки и по-малко руски кораби. Това е сигурно“, каза министърът на цифровата трансформация Михайло Федоров в интервю, отговаряйки на въпрос за последните атаки близо до Крим.

Тази седмица Украйна извърши атаки с помощта на морски дронове и ракети срещу черноморския военноморски флот на Русия в два поредни дни (13 и 14 септември) в и около полуостров Крим, който беше анексиран от Украйна от Русия през 2014 г. В знак на растяща увереност Украйна наскоро пое отговорност за атаките срещу Крим, след като преди това не бе потвърдила пряко участие във взривове срещу военни цели там.

Русия призна за украинска ракетна атака, при която бе повреден военен кораб и подводница тази седмица, но твърди, че е отблъснала всички атаки с морски дронове.

В четвъртък Федоров публикува видео в социалните мрежи, което изглежда е заснето от кораб, който се насочва към много по-голям военен кораб, последван от експлозия. По това време той каза, че атаката е дело на украински системи, платени със средства от управлявана от правителството платформа за групово финансиране, която събира пари за оборудване, включително и дронове.

