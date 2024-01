Украйна свали само половината руски ракети при последната масирана атака (ВИДЕО)

В ранните сутрешни часове Русия предприе поредна комбинирана ракетна атака срещу три области на Украйна - Киевска, Харковска и Днепропетровска. Загинаха най-малко петима души, има десетки ранени, както и щети по жилищни сгради.

Unfortunately there is a lot of damage in Kharkiv, where these vile criminals once again struck residential buildings. Killing and wounding people. pic.twitter.com/LH5JZ5YthF