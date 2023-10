Украйна свали всички дронове през нощта, но ракети поразиха Одеса (СНИМКИ и ВИДЕО)

Изстрелването на ракетите Х-59 е извършено от вражески самолети от въздушното пространство на Запорожка област, а "Шахед"-ите са летели от югоизточно направление - Приморско-Ахтарск в Русия.

"Всички 14 вражески въздушни цели бяха унищожени в рамките на Николаевска, Херсонска, Кировоградска, Черкаска, Житомирска, Хмелницка и Днепропетровска област", съобщават украинските ВВС.

Само че има и доста нанесени щети. В близост до Одеса е ударен завод за ремонт на кораби, съобщи депутатът Олексий Гончаренко, цитиран от "Украйна Сейчас". Там е имало експлозии. Военновъздушните сили на Украйна отбелязват, че ракетите са били балистични и са изстреляни от временно окупирания Крим. Има информация за 6 изстреляни ракети "Оникс".

Spokesman for the Ukrainian Air Force Yuriy Ignat said that Russia most likely used ballistic missiles during an early morning attack in Odesa.



People's Deputy Oleksiy Goncharenko stated that a total of 6 Onyx missiles were likely used and a ship repair site near Odesa was hit. pic.twitter.com/QqNA1ulyuN