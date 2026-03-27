Украйна удари руски радарен комплекс в Крим и още цели в окупираните земи, пожарът в Уст-Луга се засилва (ВИДЕО)

В нощта на 26 срещу 27 март Силите за отбрана на Украйна са поразили руския радиолокационен комплекс „Валдай“ в Гвардейско на окупирания полуостров Крим. Интересното е, че комплексът трябва да открива малки безпилотни летателни апарати и да им противодейства, но това не е спряло украинските дронове. Също така в Евпатория, отново в Крим, е ударена наземна станция за управление на дронове, съобщи Генералният щаб на украинската армия.

Ukraine struck a Valdai radar system near Hvardiiske in occupied Crimea and hit UAV control, command posts and logistics hubs across occupied territories overnight on March 27, the General Staff said. Targets included Evpatoria, Olhynka, Mangush and multiple supply depots.… pic.twitter.com/JRWHl0BJ5V — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 27, 2026

Поражения в окупираните територии

Украинските военни са нанесли удари и по команден пункт на руснаците в района на Олхинка в окупираната територия на Донецка област, твърди генщабът. Поразен е и склад за боеприпаси в района на Мангуша, отново в окупирания регион Донецк.

Освен това украинските сили са ударили складове с "материално-техническо оборудване на врага" в районите Рибински в окупираната Донецка област и Новоселовка в окупираната Запорожка област.

Също в региона на Донецк е поразен район с концентрация на жива сила на руската армия - в района на Дорожни, твърди генщабът на Украйна.

"Уточняват се мащабът на щетите и загубата на врага. Силите за отбрана на Украйна продължават да предприемат системни мерки за намаляване на бойния потенциал на противника", гласи съобщението.

Специалните сили също се хвалят

Силите за специални операции на Украйна отделно се похвалиха, че са поразили 4 военни цели във Велика Новоселка (Донецка област) и околностите: логистичен център, място за концентрация на личен състав, пункт за управление на войските и логистичен пункт. "Успешните удари доведоха до прекъсване на бойните операции на врага в тази посока", гласи съобщението.

В Севастопол на окупирания Крим няколко дрона на Силите за специални операции са стигнали до целта си - база на оператори на безпилотни морски лодки. Няма повече информация за евентуално нанесени щети.

В близост до село Новопетровка в Запорожка област спецсилите са нанесли "огневи поражения на руския полигон за комбинирани въоръжения „Восточный“. На територията на вражеския тренировъчен център се намираха личен състав, оборудване и имущество", пише в съобщението в Telegram.

Сателитни снимки показват щетите в Уст-Луга

Пожарите в руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море междувременно се засилват, след като поредният удар с украински дрон порази обекта, подпалвайки отново огъня и разширявайки зоната на пораженията. Засегнатата зона е отбелязана в червено на сателитните снимки:

Fires intensify at Russia’s Ust-Luga port after another Ukrainian drone strike hit the site, reigniting the blaze and expanding the damage zone. Affected area highlighted in red. #Russia pic.twitter.com/ShPtTwjn8k — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 27, 2026

The fire at Ust-Luga port flared up again after another overnight Ukrainian drone strike. Satellite images show a thick column of smoke. https://t.co/ayQ3hIsvXb pic.twitter.com/4xUGPAsHYe — WarTranslated (@wartranslated) March 27, 2026

