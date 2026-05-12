Край на презастрояването на Варна: Кметът поиска главният архитект да освободи поста

Кметът на Варна Благомир Коцев призова главния архитект на общината да освободи поста си. Това той направи в свой призив във Фейсбук.

"Даваме старт на нова политика за ограничаване на презастрояването в морската столица. В градоустройството на Варна отдавна липсва баланс, което основателно трупа обществено напрежение. Разбираме и проблемите, поставяни от професионалните гилдии. Новата визия за Варна изисква нови лица в администрацията и консенсус за конкретните мерки, които ще предложим на всички браншови организации, а след това ще търсим и подкрепата на варненската общественост", написа Коцев.

Главният архитект да напусне, за да се проведе конкурс

По думите му Община Варна е задължена да прилага Общия устройствен план така, че да има синхрон между частните и публичните интереси.

През последните десетилетия балансът системно се нарушава и за всички е ясно, че жилищното строителство значително изпреварва развитието на обществената инфраструктура, категоричен е Коцев.

"Получих мандат от варненци да възстановя баланса в градската среда и сега администрацията е готова да приложи решенията. Вярвам, че главният архитект и неговият екип трябва да развиват градоустройството на Варна така, че то да отговоря на обществените очаквания, като в същото време не ощетява частната инициатива", коментира още варненският кмет.

Той призова настоящия главен архитект на Варна да прояви отговорност и да освободи позицията, за да се проведе открит конкурс, с което градът да поеме по новия курс.

