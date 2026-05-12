Изненада: Съдебната реформа тръгна по мед и масло в правна комисия

Съдебната реформа тръгна по мед и масло във Временната правна комисия в новото 52-о Народно събрание. Комисията прие промените в Закона за съдебната власт на първо четене. Измененията бяха подкрепени и от правосъдното министерство, но бяха разгледани в отсъствието на министър Николай Найденов. От министерството информираха, че той е на важна среща по ПВУ, свързана с излизане на България от така наречения "сив списък".

На вниманието на депутатите бяха поставени три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, като и трите получиха достатъчно гласове, като предстои те да бъдат разгледани от пленарна зала. За законопроекта на мнозинството гласуваха единодушно 23 членове на комисията, както и за този на "Продължаваме промяната", само за този на "Демократична България" гласовете бяха по-малко - 21 "за" и 2-ма "против", но той също беше приет.

Управляващите от "Прогресивна България" предлагат ограничаване на правомощията на настоящия състав на ВСС, както един месец след приемането на закона да бъдат избрани нов временно изпълняващ функциите шеф на ВАС и главен прокурор. Също така законопроектът предвижда нови правомощия на министъра на правосъдието, а именно да обжалва решение на Пленума на ВСС, което ще спира неговото изпълнение. Нещо, което досега не съществуваше като възможност.

"Целта, която си поставят народните представители от "Прогресивна България" е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и бизнеса", аргументира законопроекта на Радев Олга Борисова от мнозинството.

Другите два законопроекта на - "Демократична България" също предлатат мерки за ограничаване на правомощията на ВСС, който е с изтекъл мандат. От "Демократична България" искат и във ВСС да има така наречените "двойни мнозинства" и ограничения на част от правомощията на главния прокурор.

Неочакван консенсус и разбирателство

Неочаквано всички партии в 52-ото Народно събрание, даже и гостите бяха доста диалогични и общият консенсус беше в подкрепа на всички законопроекти.

ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят и трите законопроекта, но според тях редица от текстовете следва да бъдат прецизирани. "Приветствам бързината, с която се действа, но тя не трябва да е за сметка на качеството", каза Рая Назарян от ГЕРБ.

От "Демократична България" също заявиха, че ще подкрепят трите законопроекта.

"Продължаваме промяната" изразиха готовност да подкрепят всички законопроекти, но отчетоха недостатък в законопроекта на Радев, като според тях мораториумът върху настоящия състав на ВСС е препоръчителен, а не задължителен. Според Велислав Величков от "Продължаваме промяната" се оставя вратичка, която настащия състав на ВСС е доказал, че може да превърне в порта.

Проруската партия "Възраждане" също се произнесоха в подкрепа на трите законопроекта.

ВКС, ВАС и Съюза на съдиите приветстваха законодателните промени.

Новият състав на ВСС

Законопроектът на Радев предвижда е съсредоточен и върху избора на нов състав на ВСС. Той предвижда Народното събрание да приеме правила, по които се установява наличието на професионални и нравствени качества съобразно принципите на Кодекса за етично поведение на българските съдии, респективно Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи. Със законопроекта на "Прогресивна България" се ограничават и бившите "големи" и техните заместници в съдебната власт да не могат да се кандидатират за членове на ВСС.

Идеята на "Продължаваме промяната" е парламентарната квота във ВСС да не е партийна и политическа. Те искат част от членовете на ВСС да се избират по предложение на академичния съвет на Софийския университет, по предложение на Българската академия на науките и един от членевете по съдийската колегия да се избира по предложение на Общото събрание на адвокатите. "Съдебната власт е зависима и трябва да бъде изключена от политическо влияние", заяви още депутатът от "Продължаваме промяната" Велислав Величков.

"Демократична България" засягат също процедурата за избор на членове на ВСС и инспектори към ИВСС, като искат те да се избират професионалисти с високи нравствени качества, а не по патийна принадлежност. Според тях също трябва да има обществена квота във ВСС, като идеята е да се отвори номинационната процедура и предложения да могат да правят юридическите факултети в университетите с най-висок рейтинг и Висшият адвокатски съвет. От "Демократична България" искат да се ограничи избора на действащи прокурори и следователи във ВСС.

"Също така сме предвидили засилени проверки във връзка с кандидатите. Съвсем наскоро имаше доста притеснително проучване за прекомерния брой използване на СРС срещу магистрати, което не е довело до образуване на досъдебни производства. Това показва, че част от инструментите, които държат зависими магистрати, трябва да бъдат осветени. Не трябва да допускаме новият избор на ВСС да доведе до там да се сменят лицата и само след 3-4 години да говорим за мрежи от зависимости, но с други имена", добави Надежда Йорданова от "Демократичнса България".

Избирателните райони за избор на ВСС

Законопроектът на Радев предвижда до месец след приемането му да се организира произвеждане на избори за изборни членове на ВСС от квотата съдии, прокурори и следователи с хартиени бюлетини, като минималният брой на избирателните секции следва да съвпада с броя на местоположението на окръжните съдилища.

ВКС и Съюза на съдиите смятат избирателните секции за избор на професионална квота във ВСС трябва да са по апелативни райони.

Мнение по темата изрази и Надежда Йорданова, като според нея при малките съдилища има риск от автоцензура."Чуваме съвсем основателните искания на съдии, прокурори и следователи да могат да гласуват по-близо до мястото, където живеят и работят и може би апелативните райони биха били добро решение", добави още тя.

"Има много малки окръжни съдилища. Ако се направи секция там - дава предпоставка изборът да бъде направен под диктовка на председателя на този съд", смята и Стою Стоев от "Продължаваме промяната". Според него е по-добре да има избор на национално ниво, но и идеята това да се случи на апелативно също е приемлива.

Той подкрепя хартиеното гласуване, но даде и екстравагантна идея дали да не се ползват машините за гласуване.