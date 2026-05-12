Локомотив Пловдив се похвали: Сектор А е наш!

12 май 2026, 11:45 часа 240 прочитания 0 коментара

Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че сектори А и Б на Националния стадион „Васил Левски“ ще бъдат изцяло на разположение на „черно-белите” фенове за финала за Купата на България по футбол срещу ЦСКА на 20 май. За привържениците на „армейците“ са отредени сектори В и Г.

От „черно-белия“ клуб уточниха, че се очаква в днешния ден да стартира продажбата на билети за Сектор А. Пропуските ще се продават единствено на касата на „Лаута“, която ще работи от 11:00 до 19:00 часа без почивен ден.

Входните талони за Сектор Б вече са налични, като ще бъдат и останалите блокове на сектора ще бъдат пуснати в продажба.

Цени на билетите:

Сектор Б - 12 евро (23,47 лева);

Сектор А - 20 евро (39,12 лева);

Сектор А, ложа 6 и 7 - 40 евро (78,23 лева).

Само деца до 7 години ще влизат безплатно, но без запазено място. Абсолютно всички деца, които са на възраст до 16 години, ще трябва да бъдат с придружител и коректно попълнена декларация.

Пропуски могат да бъдат закупени и в системата на Eventim.bg онлайн, на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

От Локомотив напомнят, че продължават записванията и за организирана екскурзия за феновете на отбора за предстоящия финал.

Бойко Димитров
