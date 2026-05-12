Над 1,6 тона отпадъци извадиха от морето в Хърватия

12 май 2026, 10:46 часа 527 прочитания 0 коментара
Над 1,6 тона отпадъци бяха извадени от морето край село Ичичи в Хърватия през изминалия уикенд по време на екологичната акция „Мисли зелено“, съобщава агенция ХИНА. Автомобилни гуми и риболовни принадлежности са били по-голямата част от събраните боклуци, посочва агенцията. 

Около 60 водолази, доброволци и любители на морето от Хърватия и Словения участваха в съботното почистване, информира БТА. 

Йосип Павлович от водолазния клуб „Roniti se mora“, който организира инициативата, заяви, че според проучванията всяка година в хърватската част на Адриатическо море попадат до 3000 тона отпадъци. 

Освен екологичното си значение, акцията имаше и образователен елемент, като събра голям брой млади участници, които бяха обучавани от опитни водолази относно безопасността при гмуркане и значението на опазването на морската екосистема.

Елена Страхилова
