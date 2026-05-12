Гигантски отпечатъци от динозаври са открити в Азия

Учени в Северна Монголия преоткриха отпечатъци от динозаври, датиращи отпреди около 120 милиона години, които десетилетия наред се смятаха за изгубени. Това откритие може да промени историята за начина, по който гигантските хищници са живели в Азия. За учените това е потвърждение, че динозаврите са живели дори в Азия, където може да са се чувствали некомфортно поради климатичните условия. Това съобщава IflScience .

Мястото на находката предполага, че регионът е богат на малки фосили на динозаври от късния креда и че гигантски завроподи и тероподи са съжителствали там преди милиони години. Натрупването на големи тероподи на едно място е важно събитие за всеки район, особено на място, където преди това не е било известно нищо за живота на динозаврите.

Монголия е една от най-слабо населените страни в света, с изобилие от дива природа извън столицата си. Там са регистрирани 31 отпечатъка от динозаври. Отпечатъците са оставени във формацията Шинкхудаг, образувана преди около 120 милиона години, в глина и пясък на дъното на езеро. Когато ниските нива на водата позволили образуването на пясъчни слоеве, динозаврите успели да се придвижат по-далеч, вероятно в търсене на вода.

Две следи от завроподи, всяка с дължина над 15 метра, са оставени от един и същ вид животно. Те са били приблизително с еднакъв размер и вероятно едното животно е следвало другото, тъй като следите им са се припокривали. Още по-забележително е наличието на следи от пет тероподи, които биха могли да бъдат дълги 7,4–8,8 метра.

Екосистемите не могат да поддържат много видове големи хищници, така че откриването на пет вида в един район повдига сериозни въпроси. Най-голямото от тези животни е имало отпечатък от лапа с дължина 57 сантиметра. Учените предполагат, че тези динозаври са ловували на глутници. Вероятно определен, богат на храна район е събрал тези видове динозаври.

Северна Америка е била дом на различни големи тероподи през ранния период на Креда. Известно е, че те са мигрирали от Азия до Северна Америка. Следователно наличието на динозаври в Източна Азия не е изненадващо.

Доказателства за съществуването на гигантски динозаври са открити в днешни Китай, Япония и Южна Корея. Въпреки това, преди това не е имало достатъчно потвърдени доказателства за съществуването на тези динозаври в днешни Русия и Монголия.

Планетата е била много по-гореща, отколкото е днес, особено в Азия, така че динозаврите не биха се чувствали комфортно в такъв климат. Изследователите предполагат, че големите динозаври може просто да са избягвали този район поради екстремните горещини през лятото и силните студове през зимата.

