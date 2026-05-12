Деми Мур без грим и филтри: 40 години майчинство в съкровени спомени (СНИМКИ)

Деми Мур избра да отбележи Деня на майката - 10 май, по различен начин - вместо с бляскава фотосесия или официално послание, актрисата публикува в Instagram карусел, който проследява четири десетилетия майчинство — от първите мигове с трите ѝ дъщери до днес, когато вече е баба на малката Луета.

Поредицата от снимки започва с въздействащ черно-бял кадър: млада Деми, с визия, напомняща за "GI Jane", прегръща своите дъщери — Румър, Скаут, Талула, родени от брака ѝ с Брус Уилис. Следват кадри от различни периоди от живота им, а сред най-трогателните е снимката, на която Деми, без грим и с очила, държи новородената си внучка Луета.

Именно Луета — тригодишната дъщеря на Румър Уилис и Дерек Ричард Томас — присъства в няколко от снимките. Така публикацията се превръща не само в личен архив, но и в символично предаване на любовта и връзката между три поколения жени.

Три поколения любов

Към снимките актрисата добави и кратък, но изключително въздействащ текст: "Все още помня първия път, когато всяка от вас се побра в ръцете ми. А сега се погледнете. Моите мили момичета, вие израснахте по начини, които ми спират дъха, и някак си всяка година се влюбвам все повече в това, което сте. Честит Ден на майката и Ден на бабата на всички прекрасни майки.."

Посланието веднага предизвика вълна от реакции сред нейните 6,7 милиона последователи, пише "The Body Optimist". Причината вероятно е в неговата искреност — без излишна показност, без филтрирана емоция, а просто споделен спомен за майчинството такова, каквото е: променящо, красиво и понякога почти неописуемо.

