Между разкопаните алеи и мечтата за Европа: ЦСКА прави всичко възможно да приеме първия си съперник на новата "Българска армия"

Ръководството на ЦСКА се готви да използва новия си дом - стадион “Българска армия” този юли, съобщават от “Мач Телеграф”. Плановете са „червените“ да домакинстват на обновеното съоръжение още в началото на европейската си кампания, ако всички условия бъдат изпълнени навреме. При победа в срещата с Локомотив Пловдив за Sesame Купа на България ЦСКА ще си осигури участие в първия кръг на Лига Европа, където мачовете стартират на 9 юли, а домакинството може да бъде насрочено и за 16 юли.

ЦСКА планира да открие европейския си сезон в своя нов дом

В случай, че загубят финала “армейците” все пак ще продължат в Лига на конференциите, където ще започнат участието си от втори кръг, за който са насрочени датите 23 и 30 юли. От ЦСКА не разглеждат вариант, в който тимът няма да се класира за Европа.

Очаква се по-късно тази седмица да дойде инспекция от УЕФА, за да провери състоянието на съоръжението. Завършено е засаждането на тревната настилка, както и остъкляването на фасадата на сектор А. Предстои поставянето на седалки и асфалтирането на всички алеи около стадиона, които към момента са разкопани от тежка техника.

Всички сили са насочени към това ЦСКА да играе на стадион “Българска армия” още на старта в Европа. Проверка, извършена в неделя, показа, че ремонтните дейности не спират дори в почивните дни.

