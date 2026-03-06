Украйна удари сондажна платформа в Черно море и взриви руски хеликоптер (ВИДЕО)

Макар е да е държава, която на практика никога не е имала военноморски флот, Украйна продължава да доказва, че това изобщо не е пречка да се водят военни действия по вода - особено в Черно море. Поредният пример - прецизна украинска операция срещу сондажна платформа в Черно море.
The Ukrainian Navy, together with the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine, struck Russian units on the Syvash drilling platform in the Black Sea. Russian forces had been using it as an observation post and for the deployment of electronic warfare equipment… pic.twitter.com/c9tZULuYXc— WarTranslated (@wartranslated) March 5, 2026
Става въпрос за украинска атака срещу сондажната платформа "Сиваш". Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) уточняват: Руската армия я използваше като наблюдателен пункт и за разполагане на средства за електронно заглушаване и системи за противовъздушна отбрана с малък обсег, с които да се свалят украински далекобойни дронове. Отделно, платформата е използвана от руснаците и за насочване и контрол на ударни безпилотни летателни апарати, изстреляни от руската армия към Одеска и Николаевска област.
Украинските военноморски сили, съвместно със Силите за специални операции на ВСУ, обаче "се погрижиха" за платформата. И не само това - в хода на операцията те успяха да взривят и руски военен хеликоптер Ка-27, притекъл се на помощ на руските сили на платформата - явно неуспешно.
Footage has emerged showing the destruction of a Russian Ka-27 helicopter, caught during its landing on the "Sivash" drilling platform in the Black Sea.— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2026
The Ukrainian Navy's press service reported that the Russians used this platform for surveillance, communication relay, and… pic.twitter.com/k1q3oUtlkC
