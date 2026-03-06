Лайфстайл:

06 март 2026, 7:43 часа 300 прочитания 0 коментара
Украйна удари сондажна платформа в Черно море и взриви руски хеликоптер (ВИДЕО)

Макар е да е държава, която на практика никога не е имала военноморски флот, Украйна продължава да доказва, че това изобщо не е пречка да се водят военни действия по вода - особено в Черно море. Поредният пример - прецизна украинска операция срещу сондажна платформа в Черно море.

Става въпрос за украинска атака срещу сондажната платформа "Сиваш". Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) уточняват: Руската армия я използваше като наблюдателен пункт и за разполагане на средства за електронно заглушаване и системи за противовъздушна отбрана с малък обсег, с които да се свалят украински далекобойни дронове. Отделно, платформата е използвана от руснаците и за насочване и контрол на ударни безпилотни летателни апарати, изстреляни от руската армия към Одеска и Николаевска област.

Украинските военноморски сили, съвместно със Силите за специални операции на ВСУ, обаче "се погрижиха" за платформата. И не само това - в хода на операцията те успяха да взривят и руски военен хеликоптер Ка-27, притекъл се на помощ на руските сили на платформата - явно неуспешно.

Ивайло Ачев
