Не влиза в сметките на Христо Янев: ЦСКА разкарва национал на България!

ЦСКА ще се раздели с още един футболист, който не попада в сметките на треньора Христо Янев. Става въпрос за национала на България Илиан Илиев. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите офанзивният полузащитник има договор с клуба до края на настоящия сезон като няма да получи предложение за неговото подновяване. Това означава, че от 1 юли халфът ще стане свободен агент и ще може да подпише с всеки един друг клуб без трансферна сума.

Илиан Илиев не влиза в сметките на Христо Янев

В момента Илиан Илиев е шести избор на Христо Янев в средата на терена, където ЦСКА разполага с Бруно Жордао, Джеймс Ето'о, Макс Ебонг, Исак Соле и Петко Панайотов. Поради тази причина от началото на пролетния дял той получава много малко шансове за изява. Наставникът на „армейците“ също така използва схема, в която няма изявен човек зад гърба на централния нападател – позицията, на която се подвизава офанзивния халф.

Халфът така и не впечатли с представянето си в ЦСКА

Илиан Илиев пристигна в ЦСКА в началото на септември 2024-та. Той акостира в Борисовата градина като свободен агент, след като договорът му с кипърския Аполон Лимасол бе прекратен. Офанзивният халф има на сметката си 55 мача за „армейците“ във всички турнири, в които се е отличил с пет попадения и четири асистенции. За националния отбор на България Илиев има 21 двубоя.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
