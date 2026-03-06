След две победи: Стресът в "Като две капки вода" изправи Иво Димчев на ръба

"Като две капки вода" със сигурност е истинско предизвикателство за всяка една знаменитост, която се качи на сцената на шоуто. В основата на всяка добре представена имитация не са само дългите дни на вокална подготовка, но и време, прекарано в изучаване на най-важните движения, мимики, жестове и всеки характерен детайл от натурата на съответния образ, в който трябва да се преобразят участниците.

Предизвикателствата в предаването са много, а едно от най-големите е стресът, който е неизбежен понякога. Именно това кара и Иво Димчев да отслабне с няколко килограма след две поредни победи на лайв.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

"Капките" ме ограничават, защото ме вкарват в много тясна рамка. Но знам, че за да намеря свобода, трябва да отворя нови пространства", сподели той в подкаста "Капките".

Димчев е от артистите, които не се притесняват да бъдат провокативни и различни. Самият той никога не е избирал лесния път - нито в живота, нито в кариерата си. А участието му в "Като две капки вода" е още една необикновена стъпка към развитие на таланта му.

Какво е сцената за Иво Димчев?

"В моя живот сцената ми дава най-много!" - категоричен е той. "Всеки артист знае, че това е нещо, от което, ако се откажеш, ще умреш", споделя Иво, като цитира и легендата Едит Пиаф, с която грабна и първата си победа в шоуто.

Най-емоционалният момент за Иво Димчев досега е по време на изпълнението му като Емил Димитров. "Нямам деца, а това е нещо, което винаги съм искал да имам. Бях на ръба да се разклатя емоционално", призна той.

Иво Димчев като Емил Димитров, снимка: Като две капки вода/Facebook

Зад смелостта му на сцената обаче стои човек, който често усеща самота. Но това започва да се променя, откакто се присъединява към останалите участници в предаването. "Откакто съм в "Капките", вече усещам, че не съм сам". Публиката често го гледа със скептицизъм, но сега изглежда тя променя мнението си и Димчев е почувствал това.

Между провокацията и таланта Иво Димчев всъщност е забавен човек с ранима душа - не се страхува да назове страховете си, да признае болките си и да защити свободата си.