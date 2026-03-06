Великобритания не иска мигранти, ще им плаща да се махнат

Нова пробна схема ще започне да прилага Великобритания, за да се справи с мигрантите на нейна територия.

Според плана на семействата на лица, търсещи убежище, чиито молби са отхвърлени, ще бъдат предложени до 40 000 британски лири, за да напуснат Обединеното кралство. Това съобщи британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд.

До 10 000 паунда

Още: Великобритания спира студентските визи за граждани на четири държави

Британските власти ще се стремят принудително да отстранят търсещите убежище с отхвърлени молби, ако не приемат до 7 дни "стимулиращи плащания" до 10 000 британски лири на човек, като става дума за семейства от максимум 4 души, уточни Шабана Махмуд.

По първоначална информация схемата е насочена към около 150 семейства, живеещи в жилища, финансирани от британската хазна, а Министерството на вътрешните работи изчислява, че може да спести 20 милиона британски лири, ако новите правила започнат да бъдат прилагани успешно, предаде БНР.

Настаняването на 3-членно семейство в жилища за убежище струва до 158 000 паунда годишно, заяви Махмуд.

Източник: Getty Images

Критики срещу идеята

Още: След заплахата "Всички чужденци вън": Лудост със заявленията за британско гражданство

Опозицията обаче разкритикува идеята с аргумента, че тя ще има обратен ефект. Според консерваторите и "реформаторите" на Найджъл Фарадж плащанията ще стимулират хората да идват незаконно във Великобритания.

Махмуд разкри схемата, докато се опитваше да представи "аргумента на лейбъристите" за ограничаване на подкрепата за някои търсещи убежище в реч пред ляв мозъчен тръст.

На Острова вече действа програма за доброволно връщане, според която търсещите убежище, които изберат да напуснат Обединеното кралство, могат да получат до 3000 британски лири финансова подкрепа.