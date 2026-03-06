Мег Райън и Били Кристъл почитат покойна звезда от Холивуд

Били Кристъл и Мег Райън ще се съберат отново на тазгодишните награди "Оскар", за да почетат покойния режисьор Роб Райнер. Двамата отново ще участват в сегмента "In Memoriam" на церемонията на 15 март, според "Variety", в знак на почит към режисьора на "Когато Хари срещна Сали", след като той и съпругата му Мишел Сингър Райнер бяха открити мъртви в дома си в Лос Анджелис в края на миналата година.

На 14 декември телата на двойката бяха намерени с наранявания, съответстващи на нападение с нож. По-късно синът им Ник Райнер беше обвинен в убийството им. 32-годишният мъж пледира невинен. Следващото съдебно заседание е насрочено за 29 април. Ако бъде признат за виновен по двете обвинения за убийство на родителите си, Ник Райнер може да получи смъртна присъда или доживотен затвор без право на замяна.

Почит към звездата

Били Кристъл, снимка: Getty Images

Според информацията Кристъл ще води трибюта на "Оскар"-ите, като говори за влиянието на живота и наследството на Райнер, докато Райън и звезди от някои от другите му холивудски филми ще се появят на сцената заедно с него. Кристъл беше един от най-близките приятели на режисьора и заедно с Лари Дейвид, Мартин Шорт и Албърт Брукс публикува изявление по повод смъртта на Райнер и съпругата му, в което се казва: "Няма друг режисьор с неговия диапазон. От комедия до драма и документален филм – той винаги беше на върха на възможностите си. Той очароваше публиката. Хората му имаха доверие. Те чакаха на опашка, за да гледат филмите му."

Церемонията по връчването на наградите "Оскар" ще се проведе на 15 март в Лос Анджелис, като водещ ще бъде комикът и телевизионна звезда Конан О’Брайън. Очаква се тази година да бъде историческа за наградите, след като филмът "Грешници" постави рекорд, превръщайки се в продукцията с най-много номинации в историята - цели 16, припомня БГНЕС.