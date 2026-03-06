Американците са заети: Кремъл се радва, че може да си воюва спокойно в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Американците, като посредници, сега са заети (с други въпроси)" - това констатира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков относно проточващата се и постоянно удължавана инициатива за мир в Украйна. Проточаваща се, защото Путинова Русия няма интерес от устойчив мир в Украйна, а се цели в подчиняването ѝ и превръщането ѝ в сателит като Беларус. А Песков за пореден път говори с общи приказки – Русия е заинтересована от преговорите, отворена е да има разговори, чакаме следващия кръг. Очакваше се той да е в ОАЕ, тази седмица, но заради войната в Иран е ясно, че това е невъзможно. Интересно обаче как Русия не прояви активност да бъде променено местоположението на преговорите – Украйна също не беше особено активна по въпроса този път:

Kremlin:



Russia remains open to negotiations on a settlement in Ukraine and is awaiting the next round.



Americans, acting as mediators, are currently busy with other matters.



We are being patient in this case. pic.twitter.com/ul3bZfSy2i — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

И докато Песков говори уж умерено, редица руски политически фигури, начело с руския външен министър Сергей Лавров и бившия руски президент Дмитрий Медведев, сипят реторика срещу войната на Тръмп в Иран и как тази война е грубо нарушение на международния правов ред (каква ли е тогава войната в Украйна) и че Тръмп върви дори по път към Трета световна война.

Същевременно, украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за The Independent, че Русия не държи инициативата на бойното поле. Държат само една инициатива – контрол над информационното поле, но само в Русия, каза той, обяснявайки как с пропаганда Кремъл търси ново и ново пушечно месо за армията си, след като месечно губи по 30 000 – 35 000 войници в боевете в Украйна. А за да превземе Донбас изцяло, Путин ще трябва да жертва още между 300 000 и 1 000 000 руски войници, твърди Зеленски:

Zelensky told The Independent that Russia holds no battlefield initiative, with 30,000-35,000 Russian soldiers killed every month. He said Russia's only control is over its information space, used to convince recruits that signing contracts will be safe, adding: "But it is clear… pic.twitter.com/Ta0ECCs8ry — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 5, 2026

A Russian man from Magadan is filming the military cemetery at the 13th kilometer and how it has changed. He speaks so sadly, as if he really believed that Russia had no losses all these years, but now, in the fourth year of the war, reality has hit. pic.twitter.com/nf7Blr2MPs — WarTranslated (@wartranslated) March 5, 2026

Зеленски отчете и сериозен напредък на Украйна що се отнася до това украинската армия да бъде снабдявана с украински оръжия, да не зависи от помощ от чужбина. Оръжейните ни възможности за поразяване на обекти в обсег от над 500 километра са украински – получаваме ракети Storm Shadow от Великобритания, SCALP от Франция (това е пак Storm Shadow, но френски вариант), както и малко ATACMS от САЩ, нищо друго, твърди украинският президент:

Zelensky told The Independent Ukraine receives Storm Shadow from the UK, SCALP from France, and a limited number of ATACMS from the US, but all strike capabilities beyond 500-1000 km have been developed by Ukraine itself. #Ukraine pic.twitter.com/CtUVpAu4F4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 5, 2026

Володимир Зеленски настоя за повече помощ от ЕС и страните-членки – да бъдат конфискувани танкерите от руския сенчест флот, а не да бъдат пускани след задържане от няколко дни. Почти нищо не губи Русия така, освен малко транспортни разходи – ние не искаме Русия да печели пари от петрола си, защото ще ги използва на фронта против нас, обясни Зеленски:

Zelensky said that the EU must change its legislation to confiscate Russian oil, saying Europe should not release detained shadow fleet tankers after a few days. "We don't want Russians to earn because they use that income for war against us." #Ukraine pic.twitter.com/kayNvPlCIc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 5, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Има увеличение на интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна, но нивото е далеч от най-горещите дни – поне според официалната информация на украинския генщаб. На 5 март са станали 136 бойни сблъсъка, с 18 повече на дневна база. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 233 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 5 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 340713 изстреляни снаряда, като това е със само 6 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7951 FPV дрона, което е с около 1100 по-малко спрямо предходното денонощие и е рекорд, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Интересен факт – при Вовчанск не е имало нито една руска пехотна атака през последното денонощие. Същото е положението и в Краматорското направление – от Часов Яр към Константиновка. Най-много руски сухопътни щурмове е имало при Гуляйполе, Запорожка област – 28, като на север, в Олександриевското направление, руската армия взриви с авиобомби язовир при село Покровско, за да забави украинските контраатаки в района. На второ място е Покровското направление, с 21 отбити руски пехотни атаки – там боевете са съсредоточени главно при Гришино, западното предградие на Покровск, както и Билецко, северно от Покровск и северозападно от Мирноград. От североизток на Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 19 руски пехотни атаки. Няма друго направление на фронта в Украйна с двуцифрен брой руски пехотни атаки през последните 24 часа. Забавно е как в дневния си обзор руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че сградата на болницата в Купянск, където има окопали се руски войници, била напълно срината, но войниците някак оцелели и продължавали да изпълняват задачите си.

Ukrainian Special Operations Forces carried out a series of precise strikes on the enemy in the temporarily occupied territories. Thread: pic.twitter.com/9u1SBUXlBA — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) March 5, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец поглежда в новия си анализ към Гуляйполе. Той е категоричен – северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, където действат части на 5-та и 36-та руска общовойскова армия, украинците държат инициативата и руснаците се бранят, не атакуват. ВСУ имат позиции в Новомиколаевка, имат и в Березово, като боевете и на двете места продължават, както и в района на Новогригоровка и Солодко, а украинската цел е да бъде пресечен пътят Гуляйполе – Велика Новоселка, което ще наруши сериозно руската логистика. ВСУ е на 2,2 километра от този път и на 4 километра от Успеновка, а за руснаците може да стане и по-зле, ако украинците пробият към Темировка, дотам има 4,2 километра, твърди украинският военен експерт. Заради това като цяло в направлението руснаците вкарват резерви, прегрупират се, защото хем от север трябва да се защитават, хем южно и западно от Гуляйполе атакуват. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" признава за Березово, но и твърди, че вече украинското настъпление почти било спряло. Руски успехи има в Прилуки и Оленоконстантиновка. В Гуляйполе текат боеве в западната част на града, обобщава данните от свои източници Машовец. Той отбелязва, че макар да няма успех, руската армия упорито атакува и в посока Орехов, най-западната част на Запорожка област, но рискува обкръжение заради украинския напредък в сектори на река Янчур.

Според Машовец обаче, истинската цел на ВСУ за Гуляйполе е да се провалят руските планове за лятна офанзива, с която руската армия да стигне до предградията на град Запорожие. Да не забравяме, че локалните контраатаки ги правим с ограничена сили и средства, добавя той.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" предупреждава, че се усеща дефицит на оптични влакна за FPV дронове, защото Китай вдига цените. Вероятно Пекин има свои планове в това отношение, предполага той.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 141 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 100 от тях са клас "Шахед", информират украинските ВВС в сутрешната си сводка. Свалени са 111 дрона – общо 24 руски безпилотни системи, които са преодолели украинската ПВО, са нанесли удари на 16 места в Украйна, става ясно от сводката. Украинската спешна служба съобщава, че в Днепропетровска област има трима ранени заради руска въздушна нощна атака, както и повреди по жилищни сгради, критична инфраструктура и предприятия плюс административни сгради, без допълнителни уточнения. В Кривой Рог, родния град на Зеленски, щети има по многоетажна сграда, лицей, предприятие (пак не се казва какво) и инфраструктурно съоръжение (също не се казва какво).

And this is Myrhorod, Ukraine, this morning. A Shahed drone was flying very low over the houses. The Russians do this deliberately, because at such a low altitude, the drone is very difficult to shoot down. pic.twitter.com/CVDs1vDZ18 — WarTranslated (@wartranslated) March 5, 2026

Local channels in Crimea report that there is a partial blackout there as a result of a drone attack. pic.twitter.com/6zyfnWH7S5 — WarTranslated (@wartranslated) March 5, 2026