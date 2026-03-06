Светът чака през април новия албум на Ринго Стар (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

Бившият барабанист на The Beatles Ринго Стар обяви, че ще издаде нов албум на 24 април, и пусна нов сингъл, съобщи BBC. Осемдесет и петгодишният певец каза, че новият албум "Long Long Road", който включва 10 песни, е в сътрудничество с Били Стрингс и певиците Шерил Кроу и Сейнт Венсент. Той вече пусна първия сингъл от албума – "It's Been Too Long", в който участват Сара Джъроуз и Моли Татъл.

Албумът е написан от сър Ринго Стар и от американския продуцент Ти Боун Бърнет. Той излиза след "Look Up" ("Вдигни очи") от 2025 г., който е първият номер едно албум на Стар в официалната кънтри класация на Великобритания.

За колаборацията с Ти Боун

Роденият в Ливърпул музикант, чието истинско име е Ричард Старки, каза: "Благословен съм, че имам Ти Боун в моя живот сега и работим с него по тези песни". Освен продуцент, Бърнет е и китарист, който е свирил с Боб Дилън през 70-те години. Бърнет е печелил няколко награди "Грами" и един "Оскар" за музиката към филмa "Лудо сърце". Той е автор и на музиката към "О, братко, къде си?" и "Да преминеш границата".

Той каза, че двамата с Ринго Стар са решили да напишат песен, след като са присъствали на поетична вечер, и добави, че музикантът е "от най-висока класа". "През целия си живот съм обичал свиренето и пеенето на Ринго", добави Бърнет, цитиран от БТА.

Яна Баярова
