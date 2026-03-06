Любопитно:

5 европейски държави изграждат бежански центрове в трети държави

06 март 2026, 9:15 часа 324 прочитания 0 коментара
5 европейски държави ще изградят бежански центрове в трети държави. Предвижда се в тях да бъдат депортирани хората, които нямат право на бежански статут, но не могат да бъдат върнати в родината им.

Споразумението за изграждане на специални центрове извън ЕС за мигранти беше постигнато от Германия, Нидерландия, Австрия, Дания и Гърция.

Процедурата по депортация

Става въпрос за хора, задължени да напуснат страната, в която са потърсили убежище, но не могат да се върнат в родината си.

Целта е те да не остават на европейска територия и да се намали стимулът за нелегална миграция.

Инициативата беше договорена в рамките на Работна група за иновативни решения в трети държави и утвърдена на Съвета на вътрешните министри в Брюксел.

Източник: Getty Images

Когато бъде взето окончателно решение за връщане, мигрантите ще бъдат прехвърляни в тези центрове, откъдето ще се организира окончателното им връщане в родината или в друга държава, готова да ги приеме.

Германия поставя акцент върху Северна Африка, включително потенциален център в Тунис. Причината е, че някои държави като Алжир и Мароко често отказват да приемат обратно своите граждани или да издават документи, а депортации в страни като Либия са трудни, предаде БНР.

Петте държави планират, освен депортациите, и провеждане на имигрантски процедури извън Европа, по модела на британската програма в Руанда. Конкретни локации все още не са обявени.

