Украйна вече има дронове прехващачи за руските реактивни "Шахед"-и (ВИДЕО)

Украйна вече разполага с дронове прехващащи, способни да свалят руските реактивни безпилотни летателни апарати "Шахед", похвали се заместник-ръководителят на кабинета на президента Володимир Зеленски и полковник във въоръжените сили Павло Палиса. Той отбеляза, че армията изгражда многослойна система за защита от дронове, адаптирана към височината и условията. "Врагът се развива и ние нямаме друг избор, освен също да се подобряваме", посочи очевидния факт във войната Палиса.

В коментар за "Novini.LIVE" той отбеляза, че различните модели прехващачи имат различна ефективност. Според него това се влияе от много фактори – от модела на дрона до обучението на екипите и метеорологичните условия.

Ukraine now has interceptor drones capable of downing Russia’s jet-powered Shaheds, according to Pavlo Palisa, Deputy Head of the Office of the President and a colonel in the Armed Forces. He noted Ukraine is building a layered drone defense system, adjusting to altitude and… pic.twitter.com/FKvZHRbh3N — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2025

Украйна тества дронове "камикадзе", които да издържат на електронно заглушаване

Украинският клъстер за иновации в областта на отбраната Brave1 е завършил последния етап от тестовете на нови дронове "камикадзе" с обхват над 40 километра, обяви междувременно министърът на цифровата трансформация Михайло Фьодоров на 15 септември. Дроновете са конструирани така, че да издържат на руските системи за електронна война, и скоро ще бъдат тествани в бойни условия. Това е "ново ниво на способност за атака срещу врага", заяви министърът.

Електронната война се превърна в една от ключовите защити на Русия срещу арсенала от дронове на Украйна, като заглушаването и подправянето имат за цел да нарушат навигацията и да попречат на безпилотните машини да поразят целите си. Ако се окажат устойчиви, новите системи биха могли да подобрят способността на Украйна да нанася удари по логистични центрове, артилерийски позиции и оборудване зад руските линии.

"Дроновете за нанасяне на удари се превръщат в евтино и практично решение за фронтовата линия – те са достъпни за производство и лесно се разширяват като мащаб", добави Фьодоров.

Как Украйна и Русия се подобряват на бойното поле?

Киев бързо разшири програмата си за дронове от началото на пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г. Президентът Володимир Зеленски заяви през юни, че Украйна може да произвежда до 8 милиона дрона годишно, но няма финансови средства, за да достигне този мащаб.

Русия също увеличи производството си, разчитайки в голяма степен на атакуващи дронове от типа "Шахед" за почти ежедневни удари по украински градове. През юни руският диктатор Владимир Путин обяви планове за създаване на специален клон на въоръжените сили за безпилотни системи.

Украинският главнокомандващ ген. Олександър Сирски каза на 11 септември, че Москва копира иновациите на Киев на бойното поле, особено в областта на дроновете прехващачи.

