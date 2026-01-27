Украйна взриви "Северен поток", да го плати и да ни върне милиардите помощ: Лидерът на "Алтернатива за Германия" избухна (ВИДЕО)

Когато вземем властта, ще упражним отговорността на федералното правителство – и тогава Зеленски и Украйна ще трябва да платят за взривяването на "Северен поток". Така Алис Вайдел, лидерът на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (AfD), се закани да действа в реч пред симпатизанти на парията. "Алтернатива за Германия" успя за пръв път в историята да стане най-популярната партия в Германия в традиционното социологическо проучване на INSA през декември, 2025 година – 27% спрямо 25% срещу християндемократите, които сега управляват и по принцип почти винаги са първа политическа сила в Германия.
Вайдел изрично заяви, че Украйна не е приятел на Германия и това трябва да бъде публично признато. "Инвестирахме 70 млрд. евро в тази държава, доставихме им оръжия – как може да забравяме историята и това, че позволихме германски танкове да вървят срещу Русия? Ще искаме тези милиарди обратно, както и възстановяване на "Северен поток", обяви лидерът на AfD.
🇩🇪AfD leader Alice Weidel makes explosive claims in a public speech, accusing Ukraine of blowing up the Nord Stream pipeline and calling the country “not our friend”— NEXTA (@nexta_tv) January 27, 2026
Weidel also criticised arms deliveries to Kyiv and sharply questioned the idea of sending German troops or tanks… pic.twitter.com/EgLK5gvSZB
Германия е най-големият европейски донор на помощ за Украйна – военна и финансова, като след идването на Доналд Тръмп за втори път на власт в САЩ всъщност изпревари и Съединените щати в тези аспекти. 11,5 млрд. евро военна помощ е обещана от Германия за Украйна през 2026 година, досега общата сума надхвърля 40 млрд. евро, отделно е финансовата и хуманитарна помощ.
Междувременно, Euronews съобщи, че крайнодесните в Бавария предлагат създаване на имиграционна агенция като американската ICE. Тя ще има звено за депортиране на мигранти, а според предложението на AfD всички, които искат да получат статут на бежанци в Германия, трябва да полагат общественополезен труд и да имат вечерен час. А децата на мигранти, които не знаят немски език, да отиват в специални институции – и отделно, деца на нехристиянски семейства, да минават през образование по култура и ценности.
