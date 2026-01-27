Украйна взриви "Северен поток", да го плати и да ни върне милиардите помощ: Лидерът на "Алтернатива за Германия" избухна (ВИДЕО)

Когато вземем властта, ще упражним отговорността на федералното правителство – и тогава Зеленски и Украйна ще трябва да платят за взривяването на "Северен поток". Така Алис Вайдел, лидерът на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (AfD), се закани да действа в реч пред симпатизанти на парията. "Алтернатива за Германия" успя за пръв път в историята да стане най-популярната партия в Германия в традиционното социологическо проучване на INSA през декември, 2025 година – 27% спрямо 25% срещу християндемократите, които сега управляват и по принцип почти винаги са първа политическа сила в Германия.

Още: Три години по-късно: Интриги в Европа около взрива на "Северен поток"

Вайдел изрично заяви, че Украйна не е приятел на Германия и това трябва да бъде публично признато. "Инвестирахме 70 млрд. евро в тази държава, доставихме им оръжия – как може да забравяме историята и това, че позволихме германски танкове да вървят срещу Русия? Ще искаме тези милиарди обратно, както и възстановяване на "Северен поток", обяви лидерът на AfD.

🇩🇪AfD leader Alice Weidel makes explosive claims in a public speech, accusing Ukraine of blowing up the Nord Stream pipeline and calling the country “not our friend”



Weidel also criticised arms deliveries to Kyiv and sharply questioned the idea of sending German troops or tanks… pic.twitter.com/EgLK5gvSZB — NEXTA (@nexta_tv) January 27, 2026

Още: Екстрадирането приключи успешно: Задържаният за взрива на "Северен поток" вече е в Германия

Германия е най-големият европейски донор на помощ за Украйна – военна и финансова, като след идването на Доналд Тръмп за втори път на власт в САЩ всъщност изпревари и Съединените щати в тези аспекти. 11,5 млрд. евро военна помощ е обещана от Германия за Украйна през 2026 година, досега общата сума надхвърля 40 млрд. евро, отделно е финансовата и хуманитарна помощ.

Междувременно, Euronews съобщи, че крайнодесните в Бавария предлагат създаване на имиграционна агенция като американската ICE. Тя ще има звено за депортиране на мигранти, а според предложението на AfD всички, които искат да получат статут на бежанци в Германия, трябва да полагат общественополезен труд и да имат вечерен час. А децата на мигранти, които не знаят немски език, да отиват в специални институции – и отделно, деца на нехристиянски семейства, да минават през образование по култура и ценности.

Още: Полски съдия оправда взрива на "Северен поток": Не е тероризъм, а защита на родината (ВИДЕО)