"Продадохте страната на Путин": Унгарски опозиционер прекъсна речта на Орбан (ВИДЕО)

Опозиционен лидер прекъсна речта на унгарския премиер на Унгария Виктор Орбан пред Европейския парламент. Мартон Гекишки го нарече „предател на Путин“.

🔴 Viktor Orbán's speech in the European Parliament was interrupted by opposition activist Márton Gyekiczki, who shouted, "You sold the country to Putin!" and threw what appeared to be banknotes towards Orbán. This happened during Orbán's address outlining Hungary's plans for its… pic.twitter.com/08RmX9Kp6V

„Вие продадохте страната на Путин!“ извика опозицонният лидер и хвърли нещо, което изглеждаше като банкноти, към Орбан. Това стана по време на обръщението на Орбан, в което очерта плановете на Унгария за европредседателството. „Нито Путин, нито Зеленски искат мир, и двамата вярват, че времето е на тяхна страна“, каза унгарският премиер. "Ето защо те отказват компромиси. Повечето в Европа искат пауза и преговори, но когато споменах мир, ме нарекоха троянския кон на Путин", оправда се Орбан.

❗️"Neither Putin nor Zelensky want peace, both believe time is on their side," said Hungarian PM Viktor Orban. "That's why they refuse compromises. Most in Europe want a pause and negotiations, but when I mentioned peace, they called me Putin's Trojan horse." pic.twitter.com/4Lb1JbuROM