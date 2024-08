"Унгария аут от Шенген заради руските визи": Евродепутати молят Фон дер Лайен

Група от близо 70 евродепутати поиска от Европейската комисия да спре членството на Унгария в Шенгенското пространство. Причината е облекчаването на визовите изисквания от страна на Будапеща за гражданите на осем държави, включително Русия и Беларус.

ЕС се опасява, че облекчаването на визовите мерки от страна на Унгария може да даде "зелена светлина" на руските шпиони и да улесни влизането им в страните от ЕС. Затова общо 67 евродепутати, сред които и Андрей Ковачев от ГЕРБ/ЕНП, поискаха председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен да изключи Унгария от системата за свободно пътуване през вътрешните граници в ЕС.

67 MEPs expressed great concern over the recent decision of the Hungarian government to ease

visa restrictions for Russian and Belarusian citizens and ask ⁦@EU_Commission⁩ to respond to growing risks. Thank you colleague @danusenarudova for great cooperation pic.twitter.com/6UXk11D1Qo