Унгария съди ЕС, защото дава руски пари на Украйна

Унгария, ръководена от Виктор Орбан, предприе поредна стъпка в подкрепа на руския диктатор Владимир Путин - Будапеща е завела дело срещу Европейския съюз заради решението му да използва замразените руски активи в помощ на Украйна. Делото е пред Европейския съд (общия съд), известен е и номерът му: C-319/25.
Hungary has officially filed Case C-319/25 at the EU Court, challenging the use of frozen Russian asset income for Ukraine aid. Budapest claims its voting rights in the European Peace Facility were illegally denied, violating EU treaties and principles of equality. The case has… pic.twitter.com/I2qKVZ8fdp— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2025
Искът е срещу Европейския механизъм за мир (EPF). Този механизъм беше създаден още през 2021 година, преди Путин да нареди пълномащабната руска инвазия в Украйна. Европейският механизъм за подкрепа на мира функционира чрез мисии и операции, както и чрез мерки за помощ в полза на държави-партньори и регионални и международни организации. Тези мерки могат да включват предоставянето на военно и свързано с отбраната оборудване, инфраструктура и техническа подкрепа. За периода 2021 - 2027 година механизмът разполага със 17 млрд. евро. Между 2022 и 2024 година за Украйна са отделени 6,1 млрд. евро. Освен това през март 2024 г. ЕС реши да увеличи финансовия таван на Европейския механизъм за подкрепа на мира с 5 милиарда евро, като създаде специален фонд за помощ за Украйна. По този начин общата финансова подкрепа за Украйна, отпусната чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира, възлиза на 11,1 милиарда евро.
Миналата година Европейският съвет реши да предостави 99,7% от натрупваните лихви от замразени активи на Руската централна банка в Европа на Украйна чрез EPF, финансова програма, която улеснява военната помощ на съюзническите страни. Украйна всъщност получава между 3 и 5 милиарда евро всяка година чрез EPF, изчислява Euronews. Но сега Унгария съди ЕС именно заради решението за лихвите - това вече е отчетено и в Официалния вестник на ЕС. На какво основание - Унгария била наложила вето по въпроса, но то е заобиколено, защото Будапеща не внася никакви средства в Европейския механизъм за мира. За Орбан и компания това е нарушаване на правото на глас и вето на Унгария съгласно Договора за ЕС.
Сигнал от САЩ
Междувременно, американският финансов министър Скот Бесент каза пред Fox News, че замразените руски активи в САЩ са част от преговорите с Русия за мир в Украйна. Затова САЩ не трябвало да ги конфискуват и дават сега на Киев, обясни той. "Това е карта на масата и ще видим дали част от активите или всичките ще отидат за възстановяване на Украйна", каза Бесент.
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent says frozen Russian assets shouldn’t be immediately confiscated, calling them a negotiation tool with Putin. The question remains: who gave Bessent the authority to bargain with assets meant for Ukraine’s recovery? pic.twitter.com/9DaRqFahgK— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2025
Припомняме, че Орбан се стреми да се държи близо до американския президент Доналд Тръмп и политиката му.
