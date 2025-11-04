Унгарски шпионски скандал в ЕС: Европейската комисия погна служба на Орбан

Европейски шпионски скандал разтърси Европейски съюз и дипломатическите кръгове, предаде испанското издание El Pais. Европейската комисия разследва дали унгарската разузнавателна служба е работила за вербуване на мрежа от шпиони сред европейски служители. И най-вече дали настоящият комисар по здравеопазването и потребителските въпроси Оливер Вархели е знаел за тази мрежа. Изследователите трябва да изяснят дали са използвани агенти на разузнаването под дипломатическо покритие като служители на постоянното представителство на Унгария, когато Вархей е бил посланик.

Целта би била да се получат секретни документи и разумна информация, които интересуват правителството на премиера на Унгария Виктор Орбан, който живее във вечен спор с ЕС. ОЩЕ: Орбан готов за срещата Тръмп - Путин, не пропусна да нападне Европа

Откъде идват обвиненията?

Обвиненията тръгват от унгарската разследваща медия Direkt36, която сътрудничи с белгийските и германските медии. Те касаят периода от 2012 г. до най-малко 2018 г. Обвиненията се фокусират върху представителството на Унгария пред ЕС, което Вархели оглавява от 2015 г. до 2019 г., когато става еврокомисар (първенец по разширяването и съседството) и по този начин заема вакантен пост в рамките на институциите. ОЩЕ: Унгария спира преговорите с Украйна на фона на шпионски скандал

Мъж с инициали А. В., който твърди, че докладва директно на Вархели, иска да остане с потенциалните си агенти в парк в Брюксел. „Той беше много дружелюбен и интелигентен човек. Тогава знаех, че е служител на унгарското разузнаване и че дипломатическата му мисия е само прикритие“, съобщава един от засегнатите служители на общността пред Direkt36.

Унгария и Вархели отхвърлят обвиненията

Унгарското правителство отхвърли всички обвинения. Но истината е, че екип за вътрешна сигурност на Европейската комисия разследва случая, който президентът Урсула фон дер Лайен е приела много сериозно.

"Президентът попита комисаря дали е запознат с опитите за вербуване на унгарските разузнавателни служби, насочени към персонала на Изпълнителната власт на Общността, докато той беше в постоянното представителство на Унгария. Комисарят каза, че не е запознат", съобщи говорител на общността. ОЩЕ: Орбан прави мини алианс, който да спира помощта на ЕС за Украйна

