Унищожена ПВО установка, повреден радар и още: Какво удари Украйна в Крим? (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Появиха се сателитни снимки на позицията на система за противовъздушна отбрана С-400 на височината Кая-Баш в Крим след украинската атака на 2 август.

Става въпрос за нападението южно от Севастопол. Още преди дни местният Telegram канал "Кримски вятър" съобщи, че районът, който е бил засегнат, е добре известна позиция на ПВО системата С-400 с 4 пускови установки и радар 92N6. Тогава от мониторинговата група съобщиха, че през нощта в Крим са били унищожени 4 пускови установки С-400, но нямаше сателитни данни за потвърждение.

Сега сателитни кадри, споделени от "Кримски вятър", показват, че преди удара на площадката е имало 4 пускови установки C-400 5P85SM и радар 92N6E.

На изображението се вижда един радар 92N6E с неизвестни повреди, една вероятно повредена пускова установка 5P85SM от системата C-400 и една вероятно унищожена установка.

Другите две пускови установки не се виждат и вероятно са били преместени бързо, анализира мониторинговата група.

