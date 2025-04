Управляващите в Грузия довършиха демокрацията с нов закон за "чуждестранните агенти" и удар по медиите

Грузинският парламент, доминиран тотално от управляващата проруска партия "Грузинска мечта", прие на последно четене спорния закон за "чуждестранните агенти" по модела на Путинова Русия. На 1 април Народното събрание в Тбилиси прие и редица изменения на Закона за радио и телевизия, насочени срещу гражданското общество и медийните организации. Всичко това е част от серията закони, която се разглежда като заплаха за демокрацията в страната.

Още: 4 месеца, но в Грузия няма спокойствие: Протест до дупка

Новият закон за "чуждестранните агенти" ще замени спорния вариант, приет през май 2024 г., който доведе до масовите протести в Грузия. В тях граждани, активисти, журналисти и опозиционни политици надигнаха гласа си срещу "Грузинска мечта", но бяха заглушени със силата на полицейските палки и белезниците. През октомври пък проруската формация спечели изборите и си осигури пълно мнозинство в парламента на фона на твърдения за мащабни измами. ЕС не признава новата власт в Тбилиси, включително инсталирания от нея президент, заменил опозиционерката Саломе Зурабишвили.

С приетия сега закон управляващата партия изтъква, че той бил същият като американския си еквивалент, наречен FARA (Foreign Agents Registration Act) - със 100-процентов превод, без да се споменава нищо за бруталния закон на Владимир Путин. "Грузинска мечта" обосновава необходимостта от замяна на съществуващия закон, като посочва, че голям брой целеви организации отказвали да го спазват.

Georgia passes foreign agent law and rolls back key rights🇬🇪



The ruling Georgian Dream party has approved a set of controversial laws, including a “foreign agent” act aimed at NGOs and media. Critics say it mimics the U.S. FARA but is weaponized against dissent.



President… pic.twitter.com/QMH5pxo7SJ