Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев за Деня на Европа

Председателят на Европейската комисия пътува с нощен влак от Полша, като една от целите на визитата ще бъде обсъждане на евентуално членство на Украйна в ЕС.

„Радвам се, че отново съм в Киев. Там, където ценностите, които са ни скъпи, се защитават всеки ден. „Така че това е много подходящо място за отбелязване на Деня на Европа. Приветствам решението на президента Зеленски 9 май да бъде обявен за Ден на Европа и тук, в Украйна“, написа тя в профила си в Twitter.

