Любимия на „Анфийлд“ французин, които почти изгуби крака си преди да започне кариера като диджей

Във футбола често повече внимание се обръща на головете, титлите и статистиките като цяло, но някои играчи оставят своята следа само с присъствието си. Именно такъв е бившият централен нападател на Ливърпул Джибрил Сисе, който се превърна в символ на характер и индивидуалност. Кариерата му е белязана от спортни драми, триумф и падения, щур външен вид, големи мачове и вълнуващ живот след футбола.

Колоритния французин, който носеше щастие навсякъде, където се намираше

Французинът е роден на 12 август 1981 г. в историческия град Арл. Семейството му е с корени от Кот д‘Ивоар, а футболът захваща интереса му от ранни години и той бързо става част от академията на местния Арл-Авиньон. Професионалното му начало идва с Оксер – клуб, който специализира в развитието на талантливи играчи. Именно там Сисе показва спортния си дар – бързина, мощност и усет за гол.

Сисе отбелязва 90 гола с екипа на Оксер, което му спечелва трансфер за 20 милиона евро в английския титан Ливърпул. Това трябваше да е началото на нещо специално, на една страхотна кариера на върха на европейския футбол. Нещата обаче не се развиха по план за французина.

Тежкото начало в английския хегемон

Още в първия си сезон, едва 3 месеца след като преминава в новия си отбор, Сисе получава сериозна контузия по време на мач срещу Блекбърн. Нападателят влиза в единоборство за топката, но бутонката му се закача за тревата и кракът му се сцепва. И двата пищяла в левия му крак се счупват. Години по-късно французинът споделя, че ако лекарите не бяха реагирали толкова бързо, то са щели да ампутират крака му от коляното надолу.

В изненада за всички Сисе се завръща едва 6 месеца по-късно. Той се появява от скамейката за реванша в четвъртфинала на Шампионска лига между Ливърпул и Ювентус. Вкарва няколко гола във Висшата лига, както и дузпа на историческия финал на европейския турнир между мърсисайдци и Милан през 2005 година. Французинът продължава да играе добре и се харесва на привържениците на отбора.

Лош късмет гонеше французина

През лятото на 2005 година се разпространяват слухове за трансфер, а година по-късно се твърди, че Марсилия са постигнали споразумение с Ливърпул. На следващия ден, след като излиза тази информация, Сисе отново счупва крак, този път в контрола между Франция и Китай. Той обаче отново се възстановява бързо и преминава под наем във френския клуб. Това маркира и края на престоя му на „Анфийлд“, защото „олимпийците“ го закупват перманентно през 2007 година.

Оттук нататък кариерата на Сисе става доста шарена. След като напусна Ливърпул, французинът игра за 11 различни отбора до официалното му пенсиониране от футбола през 2021 година. Носи фланелите на клубове като Марсилия, Съндърланд, Панатинайкос, Лацио, Куинс Парк Рейнджърс и още много други. На международната сцена обаче винаги играе за родната Франция, с която записва 41 мача и 9 гола, и участва на 2 Мондиала – през 2002-а и 2010-а.

Джибрил Сисе - футболист, диджей, моден дизайнер

Сисе никога не е криел шарения си характер. Носи редица щури прически, съчетавайки различни цветове, а тялото му е покрито с татуировки. Още преди окончателно да прекъсне кариерата си, французинът започва да се занимава с диджейство – участва на фестивали и клубни събития. Създава и собствена модна линия, а всичко това оформя една страхотна личност.

Сисе може никога да не е бил сред най-добрите нападатели на света, но въпреки това той е страхотен модел за подражание във футбола. Той счупи и двата си крака, и се върна всеки път, когато това се случваше. Най-големият момент в кариерата му вероятно е дузпата, която вкара при изпълнението на наказателни удари на финала на Шампионска лига между Ливърпул и Милан през 2005 година. Освен този трофей, французинът спечелва и Суперкупата на УЕФА, ФА Къп, Купата на Франция, Гръцкия шампионат и Купата на Гърция. Разписва се общо 272 пъти в 609 мача.

Автор: Ростислав Димитров

