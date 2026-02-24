БФБорба избухна срещу "коронния номер" на Гриша Ганчев: "Запазена марка, но кранчето спря!"

Българската федерация по борба публикува странно форматиран пост в официалната си страница във Фейсбук, който бе озаглавен "Коронният номер на Гриша Ганчев и класическата борба". В публикацията, която е написана слято и изцяло с главни букви, се изтъква това, че "запазената марка на Ганчев" е да обира най-добрите състезатели от цяла България и да купува готови борци от чужбина, които впоследствие да бъдат на разноски на националния отбор.

Ето какво се казва в позицията на БФБорба, редактирана от нашата медия:

"За коронния номер на Гриша Ганчев и класическата борба. Запазена марка на Ганчев в борбата е да обира най-доброто от цяла България и да купува готови, подготвени и титулувани борци от Армения, Молдова, Албания, Русия и Украйна. Никаква инвестиция за тяхното израстване. Съответно те са национални състезатели и са на издръжка на БФБ - няма нужда от пари за квартири, храна, възстановяване, такси за участие, да не говорим за трансфер към българските клубове, които са открили, подготвили, инвестирали в тези момчета. И така над 30 години.

Пълен медиен конфорт, послушна федерация - "Пей сърце", и сега, когато кранчето секна - протест! Протест за това, че не може да реди съставите, да определя треньорите, да дърпа конците във федерацията. Без да имам нищо против момчетата от ЦСКА (безкрайно уважавам техния труд), ще публикувам мъжкия състав и от кой клуб идват:

55 кг - Стефан Григоров - Монтана

60 кг - Недялко Петров - Левски и Кюстендил

67 кг - Абу-Муслим Амаев - Русия

72 кг - Иво Илиев - Плевен

77 кг - Алберт Доев - Русия

82 кг - Айк Мнацаканян - Армения / Светослав Иванов - Златица и Враца

87 кг - Семен Новиков - Украйна

97 кг - Кирил Милов - Левски и Враца

130 кг - Алан Дзабиев - Русия

Треньори - братя Фарниеви - Русия"

