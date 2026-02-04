На фона на незаконни практики в кръвните центрове: В България има постоянен недостиг на кръводарители

В България стандартно има недостиг на кръв. У нас сме постоянно в недостиг на кръводарители. Това заяви Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване (БОДК).

Тя допълни, че януари е труден за Центъра по трансфузионна хематология в Пловдив. Там регистрират намалени количества от най-често срещаните кръвните групи А и 0. В центъра поддържат депа от всички кръвни групи за извънредни ситуации.

Отчита се отлив на кръводарители, въпреки че има и редовни хора, които помагат.

Нерегламентирани практики в кръвните центрове

Според Попова липсва адекватна информираност за значението на кръводаряването и разбиването на митовете в публичното пространство. По думите й "хората си "пазят" кръвта".

Няма национална политика за стимулиране на доброволното кръводаряване, коментира Попова.

"Кръвните центрове вече не се справят със същинското кръводаряване, работят масово с намалено работно време, проблемите се задълбочават. Какво остава да отделят време и ресурс да стимулират доброволното кръводаряване", коментира още тя.

По думите й млад човек разбира колко сериозен е проблемът, когато негов възрастен близък е в болница. "Трябва да осъзнаваме колко е важно да даряваме кръв, когато можем, а не когато ни притискат обстоятелствата", изтъкна Попова.

"Реално даряваш частичка от себе си, без да губиш нищо", смята още експертът, цитиран от БНР.

По думите й практиката с бележките, които искат болниците и кръвните центрове, не съществува в правното пространство и е абсолютно нерегламентирана и незаконна. Според нея кръвните центрове са я въвели като изискване, за да не останат празни.

"В напрегнати ситуации хората масово правят грешки, когато някой ги тормози да търсят кръводарители. При платеното кръводаряване с користна цел дарители крият своите противопоказания", категорична е тя.

Затова препоръчва да се използва мобилното приложение на БОДК "Дари кръв", което ориентира нуждаещите се.

"Всеки, който има нужда, може да се обръща за помощ към нас. Да не прави грешки – да се обръща към тези търгаши на кръв", препоръча още Попова