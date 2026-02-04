Лайфстайл:

Опасно време с червен код в две области. Времето утре - 5 февруари 2026 г. (КАРТА)

04 февруари 2026, 12:20 часа 236 прочитания 0 коментара
Опасно време с червен код в две области. Времето утре - 5 февруари 2026 г. (КАРТА)

На 5 февруари 2025 г. през нощта от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които през деня ще обхванат почти цялата страна. Значителни по количество ще бъдат валежите в Рило-Родопската област, на места в Източна България и централните райони на Стара планина. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури в Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 6° и минус 1°, в южната половина от страната и по Черноморието - между 1° и 6°, в София - около минус 2°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 2-8 февруари 2026 г. 

Червен код за валежи

Червен код за валежи е обявен за части от областите Смолян и Кърджали. Оранжев код за останалата част на област Смолян и Кърджали, Сливен и Стара Загора.  Максималните температури в западните и централни части на Северна България ще бъдат между 0° и 2°, в останалата част от страната – предимно между 5° и 10°, в София – около 5°.

времето утре

В планините и по морето

В планините ще бъде облачно. Сняг ще вали в районите над 1600-1800 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа силен и бурен южен вятър. По Черноморието ще бъде облачно и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°. 

Карта: НИМХ

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
