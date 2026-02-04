Антарктика идва в Централни хали с връзка на живо и филма „Експедиция Антарктика“

Леденият континент може да изглежда далечен, но на 6 февруари от 19:00 часа той ще бъде на една ръка разстояние от публиката на сцена „Централни хали“. Българският антарктически институт и Kaufland България канят всички, изкушени от приключения и научни открития, на специална вечер с вход свободен.

Събитието ще пренесе посетителите директно на остров Ливингстън за вълнуваща среща “на живо“ с българските изследователи. От ледения континент ще се включат ръководителят на българските антарктически експедиции проф. Христо Пимпирев и авторът на филма „Експедиция Антарктика“ Живко Константинов. Заедно с учени на българската полярна база „Св. Климент Охридски“, те ще разкажат как протича 34-тата българска научна експедиция. Ще споделят от първо лице с какви предизвикателства се сблъскват учените, как изглежда ежедневието им в една от най-суровите природни лаборатории на планетата и ще отговорят на въпроси от публиката.

Програмата ще продължи с прожекция на най-новия филм на Живко Константинов „Експедиция Антарктика“, който показва Антарктида през обектива на автора и събира в едно впечатляващи кадри, научното присъствие на България там и човешките истории зад голямото пътуване. Събитието е подходящо за всички, които искат да преживеят Антарктика не като далечна точка на картата, а като реална среща с хората, които работят на терен.



