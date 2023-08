В очакване на F-16: Украинските пощи пуснаха марка с изтребителя (СНИМКА)

Украинските пилоти ще започнат да се обучават на изтребители F-16 този месец - август 2023 г. Това съобщи президентът Володимир Зеленски на среща с ръководителите на украинските дипломатически институции.

"F-16. През този месец ще започне обучението на нашите украински пилоти. Сега си струва да се работи на 100% със страните, които разполагат с тези самолети и ще могат да ни ги предадат след обучението", каза президентът на Украйна.

Дания и Нидерландия ръководят коалиция от 11 държави в подкрепа на обучението, но досега нито една страна не се е ангажирала публично със самолети за програмата.

САЩ трябва да дадат окончателната "зелена светлина" за обучение и използване на американските изтребители, но засега чакат европейските партньори да се задействат и да им изпратят план. Това писа "Политико" в края на юли, а преди дни потвърди, че това важи и към тогавашна дата.

Твърди се, че самите изтребители трябва да пристигнат в Украйна към края на 2023 г. или през 2024 г.

ОЩЕ: САЩ бавят обучението за украинските пилоти на F-16, прехвърлят топката към Европа

Междувременно Националната банка на Украйна емитира нова монета от 10 гривни в чест на противовъздушната отбрана на страната.

The National Bank of Ukraine issued a new 10 UAH coin in honor of the air defence. pic.twitter.com/MaOuE6QTUr