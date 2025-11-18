В румънския парламент протестират срещу орязването на заплатите: Мизерни са!

Десетки служители на румънския парламент се включиха в спонтанен протест днес в знак на недоволство срещу планове на управляващата коалиция да намали бюджета за заплати на централната публична администрация с 10%. Те се оплакаха, че заплатите, които получават и в момента, не им стигат за достоен живот, съобщава телевизия Диджи 24.

Протестиращите се събраха във фоайето пред пленарната зала на Камарата на депутатите преди началото на общо заседание на двете камари. Те скандираха „Искаме достойни заплати!“ и „Подигравате се с нас!“ и носеха плакати с надписи „Нашият труд поддържа държавата жива“, „Ние работим, те ни игнорират“, „Държавата спи, служителят търпи“, „Ние живеем от заплатите си“, „Мизерна залата. Няма да мълчим повече!“ и други.

Участниците в демонстрацията се оплакаха, че заради ниските заплати е трудно да се осигурят необходимите човешките ресурси и предупредиха, че работят „в авариен режим“. Те твърдят също, че не получават допълнително заплащане за положения извънреден труд.

„За добро или лошо тази сграда е емблематична за цяла Европа, ние трябва да я държим жива (...) Ние не можем да правим това повече, намираме се на кораб, който вече потъва... Един електротехник при нас получава под 4000 леи (около 786 евро). Вече не можем да наемем електротехници, да не говорим за инженери. С ниво от 3800–3500 леи не можем да осигурим човешки ресурси, за да имаме светлина тук“, посочи пред Аджерпрес Мирча Попа, представител на техническия екип.

Протестът се състоя преди съвместно заседание на Камарата на депутатите и Сената, на което предстои да бъде гласуван със спешна процедура ревизиран проектозакон за новите местни данъци, които ще влязат в сила догодина, включително увеличение на данъците върху недвижимите имоти и автомобилите, отбелязва сайтът Хотнюз.

Румънското правителство предприе серия от мерки за икономии, включително повишаване на данъци, замразяване на заплатите в публичния сектор и пенсиите и намаляване на публичните разходи и работните места в публичната администрация, в опит да овладее прекомерния бюджетен дефицит, който миналата година достигна 9,3% от БВП, припомня БТА.

