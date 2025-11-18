Десетки сайтове като X, Spotify, ChatGPT, Amazon спряха да работят

Популярни сайтове и приложения като социалната мрежа Х (бившият Twitter), музикалната услуга Spotify, чатботът ChatGPT, задвижван от изкуствен интелект, онлайн търговецът на дребно Amazon, Meteo Balkans и десетки други спряха работа като или изобщо не се отварят, или работят с прекъсване. Причината вероятно е срив в услугите на Cloudflare. От компанията заявиха в нарочно изявление, че са "наясно с проблема и разследват инцидента, който потенциално засяга голям брой клиенти".

Проблемът е засегнал и уебсайтове на редица медии по света, вклчително в България.

Cloudflare е набор от услуги, предназначени да поддържат наличността и сигурността на уебсайтовете. По-конкретно, това се отнася до защитата срещу DDoS атаки и достъпа до DNS сървъри. Според различни оценки, до 20% от всички уебсайтове в интернет използват услугите на Cloudflare.

