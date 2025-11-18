Спорт:

Зеленски се срещна с производители на оръжие в Испания (СНИМКИ)

18 ноември 2025, 15:11 часа 379 прочитания 0 коментара

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна в Испания с производители на оръжие и стоки от сферата на отбраната. "Високотехнологични радари, технологии за дронове, критично важно оборудване – всичко това означава по-добра защита за човешкия живот", написа самият президент в профила си във Facebook.

Той добавя, че ще обсъди укрепването на отбранителната промишленост на Украйна и Испания с домакина си, испанския премиер Педро Санчес, както и с министъра на отбраната на Испания Маргарита Роблес.

"Колкото повече двустранни връзки създаваме със страните от ЕС, толкова по-интегрирани ставаме с Европа", посочва Зеленски.

По време на посещението си в Испания Зеленски ще има поредица срещи в испанския парламент и ще разговаря и с крал Фелипе VI. 

Снимки: president.gov.ua

Междувременно испанският заместник-министър на външните работи Диего Мартинес Белио заяви, че Испания ще обяви по време на днешното посещение на Зеленски "значителен по размери" комплекс от мерки в помощ на Украйна, предаде Ройтерс.

Елена Страхилова
Испания оръжия Володимир Зеленски
