В Русия ФСБ уби беларуски активист, обвинен в подготовка на терористична атака (ВИДЕО и СНИМКИ)

При задържането мъжът оказал съпротива и открил огън и затова бил застрелян, се казва в съобщението. Контролираната от Кремъл руска информационна агенция РИА Новости пусна и видео как е бил застрелян.

Телеграм каналът Astra пише, че мъжът е Николай Алексеев, който е участвал в митингите през 2020 г. в Беларус в знак на протест срещу официалните резултати от президентските избори, според които за победител бе обявен Александър Лукашенко. По информация на канала Алексеев е бил убит на 6 март.

Russian security officers showed how they killed Belarusian Nikolai Alekseev



The punishers said that the Belarusian allegedly collected and transmitted data on the objects of transport infrastructure and executive authorities of the region, as well as was a member of the "Kastuś… pic.twitter.com/eGgJfvNRla