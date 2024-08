В Русия расте истерия: С F-16 ще дадат на Украйна тактическо ядрено оръжие (ВИДЕО)

Доставката на изтребители F-16 в Украйна е знак, че на Украйна ще бъде дадено тактическо ядрено оръжие от Запада. Такова твърдение се появи в едно от множеството руски телевизионни предавания с дъх на пропаганда.

На изричен въпрос на водещия дали приказките за тактическо ядрено оръжие не са само "информационна война", категоричният отговор на добре познатия тип експерт и от българските телевизионни публицистични формати е, че това не е информационна война – уверен бил, че има такова нещо: Новини за оръжията на F-16 за Украйна: Новият военен коз (ОБЗОР - ВИДЕО)

Worried. Russian Z-propaganda channels claim that besides F-16’s, Ukraine also received tactical nuclear weapons 😁 pic.twitter.com/HglkTu1tXe