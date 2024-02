В Русия успяха да подпалят ледоразбивач (ВИДЕО)

Според ТАСС - руската държавна информационна агенция, която се контролира изцяло от Кремъл, пожарът е заради отпадъци, които се подпалили на първа палуба. Корабът е подготвен да бъде даден за скрап.

Площта на пожара е 55 квадратни метра, съобщи руското министерство на извънредните ситуации. "Към момента няма данни за пострадали. За гасенето на пожара са привлечени 12 пожарни и 46 пожарникари", се казва в съобщението.

По-късно от ведомството съобщиха, че пожарът е локализиран. Първоначално руското министерство на извънредните ситуации съобщи, че пожарът е локализиран на площ от 20 квадратни метра, на първата палуба. После беше казано, че огън е пламнал и на втора палуба, на площ от 35 кв. метра. А според други източници огънят е тръгнал заради искри от работа по заваряване.

Преди да пристигнат пожарникарите, девет души са напуснали кораба сами.

